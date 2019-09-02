https://static.news.ru/photo/f7aa9588-ce1c-11e9-979e-fa163e074e61_660.jpgВероника СкворцоваФото: Сергей Булкин/News.ru
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что увеличивающееся число узких специалистов является предпосылкой для появления новой высокоинтеллектуальной медицинской специальности — врачей-интеграторов.
Чем больше будет узких специальностей, тем больше будет потребность в интеллектуалах-интеграторах — это самого высокого уровня медики, которые способны будут декомпозировать потребность в обследовании, создавать план этого обследования, а потом это всё собирать и анализировать, — цитирует ТАСС Скворцову.
Как писал News.ru, врачи должны иметь минимальную фиксированную заработную плату, а совместительство нужно ограничивать. Вероника Скворцова заявила, что нужно восстанавливать отраслевую систему оплаты труда, хотя бы в умеренном варианте, с пониманием минимальной фиксированной заработной платы, в том числе в первичном звене.