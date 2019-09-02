Вероника Скворцова Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что увеличивающееся число узких специалистов является предпосылкой для появления новой высокоинтеллектуальной медицинской специальности — врачей-интеграторов.

Чем больше будет узких специальностей, тем больше будет потребность в интеллектуалах-интеграторах — это самого высокого уровня медики, которые способны будут декомпозировать потребность в обследовании, создавать план этого обследования, а потом это всё собирать и анализировать, — цитирует ТАСС Скворцову.

Как писал News.ru, врачи должны иметь минимальную фиксированную заработную плату, а совместительство нужно ограничивать. Вероника Скворцова заявила, что нужно восстанавливать отраслевую систему оплаты труда, хотя бы в умеренном варианте, с пониманием минимальной фиксированной заработной платы, в том числе в первичном звене.

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