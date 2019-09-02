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Мужчина с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» (ГЛПС) скончался в одной из клиник Саратова. Это уже второй случай летального исхода от ГЛПС в регионе — ранее умерла женщина.

Как сообщает «Интерфакс», смерть мужчины подтвердили в местном Минздраве. По словам представителей ведомства, у пациента был случай быстрого течения болезни. Спасти мужчину не удалось, несмотря на все приложенные врачами усилия....