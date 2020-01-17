https://static.news.ru/photo/89697ef8-3952-11ea-9497-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившуюся 17 января информацию о его госпитализации с раком предстательной железы.

Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане, — ответил Жванецкий корреспонденту издания Teleprogramma.pro.

Супруга сатирика добавила, что её 85-летний муж периодически ложится в клинику на профилактическое лечение — как и она сама с возрастом.

Как писал NEWS.ru, издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на собственные источники сообщило о тяжёлой болезни сатирика, которого госпитализировали в больницу Управления делами президента после Нового года.