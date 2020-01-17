Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившуюся 17 января информацию о его госпитализации с раком предстательной железы.
Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане, — ответил Жванецкий корреспонденту издания Teleprogramma.pro.
Супруга сатирика добавила, что её 85-летний муж периодически ложится в клинику на профилактическое лечение — как и она сама с возрастом.
Как писал NEWS.ru, издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на собственные источники сообщило о тяжёлой болезни сатирика, которого госпитализировали в больницу Управления делами президента после Нового года.