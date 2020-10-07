Малышева назвала симптомы коронавируса, при которых нельзя лечиться дома

https://static.news.ru/photo/f36ed0ce-088b-11eb-929c-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

В ряде случаев пациенты с коронавирусом могут проходить лечение в домашних условиях. Однако есть целый ряд симптомов, при наличии которых следует незамедлительно обратиться к врачу, предупредила теледоктор Елена Малышева.

Заболевший должен внимательно следить за такими показателями, как температура и кислород в крови, написала она в Instagram.

Поводом для медицинского вмешательства, по её словам, является температура выше 38,3 градуса, которую не удаётся сбить. Также следует бить тревогу, если оксиметр показывает насыщение кислородом менее 94%.

Кроме того, Малышева посоветовала обращать внимание на дыхание. Если оно затруднено, это тоже симптом.

Если одышка мешает говорить, появляется в покое или при лёгкой нагрузке — это повод обратиться к врачу, — пояснила врач.

Она рекомендовала ежедневно выпивать не менее двух литров или восьми стаканов воды, при температуре принимать жаропонижающие средства, не пренебрегать витамином D.

При наличии рекомендации медиков, отметила она, может также возникнуть потребность в приёме антибиотиков и антикаогулянта, разжижающего кровь и препятствующего тромбозам. Однако Малышева предостерегла от попыток подобного самолечения.

Российские врачи к 7 октября выявили более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели свыше 1,2 млн человек, около 21,9 тыс. граждан погибли, а почти 999,3 тыс. выздоровели, писал NEWS.ru.