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Симптом COVID может быть признаком рака лёгких

05:10, 21 февраля 2021 14
Фото: pixabay

Один из основных симптомов коронавируса — постоянный кашель — можно перепутать с признаком другого опасного заболевания — рака лёгких. Однако у последнего немного другая клиническая картина. Для рака характерны также кровохарканье, потеря веса и аппетита, а также одышка.

Об этом британскому изданию Express сообщили в Национальной службе здравоохранения страны. В ведомстве подчеркнули, что те пациенты, у которых онкологическое заболевание было обнаружено на начальной стадии, имеют намного больше шансов прожить ещё пять лет по сравнению с теми, у кого диагностирована четвёртая стадия.

Среди факторов риска медики назвали курение, неправильное питание и отсутствие физических нагрузок.

Рак лёгкого — это злокачественное новообразование в органе дыхания, появившееся из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.

Как ранее писал NEWS.ru, терапевт предложил топ-5 способов продлить жизнь. Все они касаются правил питания. От сахара советует в первую очередь отказаться врач.

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