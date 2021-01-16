Симптом COVID-19 проявился и у здоровых людей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что из-за коронавируса проблемы со сном отмечены как у заболевших, так и у здоровых россиян.

По его словам, более трети заболевших коронавирусом жалуется на нарушение сна — в первые дни люди или теряют сон или он резко ухудшается. Позже, когда болезнь развивается, пациенты начинают спать больше обычного, подчеркнул врач в беседе с радио Sputnik.

Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, заражённые коронавирусной инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном, — указал Полуэктов.

Он добавил, что не заразившиеся смертоносной инфекцией россияне тоже стали спать хуже. По его мнению, свою роль сыграло то, что из-за самоизоляции у людей изменилась привычная среда обитания, они стали меньше двигаться. При этом на них психологически давит груз тревожных новостей.

Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30% людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна, — отметил сомнолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа люди при восстановлении режима сна допускают ряд ошибок. О них рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ кандидат медицинских наук Александр Калинкин. По его словам, наиболее частые ошибки — дневной сон, приём лекарств без направления специалиста и употребление спиртного.