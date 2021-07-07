Россияне 14–29 лет стали чаще попадать в больницы и реанимацию с COVID-19

Коронавирусные стационары стали заполняться людьми в возрасте 14–29 лет. Причём некоторые болеют очень тяжело — чаще стали попадать в реанимацию. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

К сожалению, применительно к индийскому штамму мы можем сказать, что инфекция помолодела. Сейчас основная целевая аудитория, которая встречается или попадает в стационары, — это 14–29 лет, — отметил врач.

Он отметил, что у медиков вызывает особое беспокойство, что эта возрастная категория стала частыми гостями отделений реанимации.

По словам Горелова, теперь правило про лёгкий ковид у молодёжи — уже миф. Штамм «дельта» очень заразный и куда серьёзнее бьёт по организму. В остальных возрастных категориях ситуация не менее опасная: также отмечается достаточно частая регистрация заболеваемости коронавирусом, обусловленная индийским штаммом.

Неизбежной считает четвёртую волну коронавируса в Европе профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала. Он ранее заявил, что её следует ждать уже осенью этого года, но, скорее всего, она будет не такой сильной.