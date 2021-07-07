Иммунолог предсказал Европе четвёртую волну COVID-19

Неизбежной считает четвёртую волну коронавируса в Европе профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала. В интервью РИА Новости он заявил, что её следует ждать уже осенью этого года, но, скорее всего, она будет не такой сильной.

Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне трёх тысяч, — сказал эксперт.

Причина, по его словам, в штаммах-мутантах «дельта» и «дельта плюс», против которых вакцины оказываются менее эффективны. Сейчас учёным нужно получить больше информации о них.

Иммунолог уверен, что скоро в Европе будет достаточно высокий уровень коллективного иммунитета вопреки тому, что «слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно».

Кроме того Жан-Люк Гала не исключил, что скоро люди будут вакцинироваться от коронавируса ежегодно, как в случае с гриппом.

При прохождении вакцинации от коронавируса специалисты рекомендуют свести к минимуму сладкую и жирную пищу, а также не увлекаться фастфудом. В рацион следует добавить нежирный белок и продукты, богатые пробиотиками и большим количеством пищевых волокон.