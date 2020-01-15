https://static.news.ru/photo/f8e0dc74-3824-11ea-9e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Роспотребнадзора подготовили для жителей России рекомендации, как избежать гриппа и ОРВИ.

В сезон простуд следует остерегаться массового скопления людей, а в случае посещения таких мест соблюдать дистанцию не меньше метра и носить защитную маску, которую также необходимо вовремя менять.

Согласно правилам «респираторного этикета», здоровые граждане должны стараться не касаться руками носа, рта и глаз, а уже заболевшие — повременить с посещением общественных мест без маски, кашлять и чихать в одноразовые платки или в сгиб локтя.

По возвращении из общественных мест нужно тщательно мыть руки или же воспользоваться антисептиком.

Помимо этого, рекомендуется чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку и гулять, так как свежий воздух способствует повышению устойчивости организма к заболеваниям, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян предупредили о возможной вспышке птичьего гриппа A (H5N8). По данным Роспотребнадзора, его переносчиками могут стать не только птицы, но и свиньи.