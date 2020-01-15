Эксперты Роспотребнадзора подготовили для жителей России рекомендации, как избежать гриппа и ОРВИ.
В сезон простуд следует остерегаться массового скопления людей, а в случае посещения таких мест соблюдать дистанцию не меньше метра и носить защитную маску, которую также необходимо вовремя менять.
Согласно правилам «респираторного этикета», здоровые граждане должны стараться не касаться руками носа, рта и глаз, а уже заболевшие — повременить с посещением общественных мест без маски, кашлять и чихать в одноразовые платки или в сгиб локтя.
По возвращении из общественных мест нужно тщательно мыть руки или же воспользоваться антисептиком.
Помимо этого, рекомендуется чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку и гулять, так как свежий воздух способствует повышению устойчивости организма к заболеваниям,
Ранее NEWS.ru писал, что россиян предупредили о возможной вспышке птичьего гриппа A (H5N8). По данным Роспотребнадзора, его переносчиками могут стать не только птицы, но и свиньи.
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