Россиянам рассказали, когда следует проводить ревакцинацию

Решение о ревакцинации следует принимать, исходя из уровня антител к возбудителю вируса COVID-19. В первую очередь ревакцинироваться следует тем, кто боится за своё здоровье, у кого есть проблемы с иммунитетом, а также людям преклонного возраста. Повторную вакцинацию лучше всего делать через полгода после первичной, сообщил РБК советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.

Говоря о препаратах, которыми следует прививаться россиянам, Чумаков предложил проводить ревакцинацию «Спутником V» или «КовиВаком». «ЭпиВакКороной», по его словам, «не стоит прививаться ни первый, ни второй, ни третий раз». По словам врача, поводом к ревакцинации должен стать в первую очередь низкий уровень антител. Те же, у кого уровень антител остался довольно высоким, благодаря дополнительной дозе смогут увеличить количество антител и улучшить их качество.

То есть антитела смогут защищать не только от того штамма, на котором сделана вакцина, но и от всех других вариантов, иммунитет становится более широким. В этом и состоит основное достоинство ревакцинации, — сказал врач.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что ревакцинация через полгода после прививки от коронавируса или болезни позволяет выработать ударную дозу антител против COVID-19. По словам эксперта, при получении первой дозы вакцины иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что для их сохранения необходимо расходовать энергию и белок. А при повторном заражении или ревакцинации сработает клеточный иммунитет, который действует более пяти месяцев.