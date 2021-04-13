Россиянам рассказали, какое молоко полезнее

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Организм взрослого человека может плохо усваивать молоко из-за негативной реакции на определённый тип казеина — белка, входящего в состав напитка. Об этом рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.

В интервью радио Sputnik, она пояснила, что существует несколько видов казеина, среди которых вторым по распространённости является β-казеин и его 13 наиболее распространённых форм, в том числе β-казеин А1 и β-казеин А2. По данным ряда исследований, непереносимость может возникнуть у людей к β-казеину А1.

Пищевая непереносимость возникает после того, как человек употребит определённое количество продукта. При этом механизм воздействия β-казеина А1 на организм человека до конца не изучен.

Что касается β-казеина А2, который входит в состав человеческого молока и в разном количестве (в зависимости от породы коров) присутствует в коровьем молоке, он усваивается почти в шесть раз лучше, чем β-казеин А1. Но с уверенностью сказать, что содержащее β-казеин А2 молоко не может вызвать каких-то негативных симптомов, тоже нельзя.

По словам медика, если организм хорошо усваивает коровье молоко, нет смысла отказываться от него или ставить себя перед выбором, что лучше, А1 или А2.

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