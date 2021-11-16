Россиянам рассказали, как сохранить крепкое здоровье зимой

Чтобы сохранить крепкое здоровье зимой нужно одевать тёплую, многослойную одежду, есть больше калорийной еды и пищи с высоким содержанием белка, пить горячие напитки и спать не менее восьми часов в день. Об этом «Радио 1» рассказала заведующая Центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова.

Это (наличие многих слоёв одежды — NEWS.ru) даст возможность расстегнуться и не вспотеть, например, в транспорте. Кроме того, многослойная одежда теплее ещё и потому, что каждая воздушная прослойка между элементами одежды тоже сохраняет тепло. Необходимо также надевать головной убор, иначе может нарушиться микроциркуляция крови, что чревато головными болями, — пояснила Чиркова.

Помимо этого, врач посоветовала россиянам добавить в рацион больше калорийной пищи и продуктов с высоким содержанием белка. Она подчеркнула, что питаться нужно регулярно, кроме того полезно будет пить горячие напитки, заверила Чиркова. По её словам, зимой люди должны спать не менее восьми часов в сутки, так как «если человек не выспался, он мёрзнет».

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, как сохранить работоспособность зимой. По её словам, нужно делать небольшую зарядку по утрам и наладить режим сна.