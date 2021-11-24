Россиянам назвали универсальный продукт для очищения организма от шлаков

Укроп является одним из наиболее полезных для организма человека продуктов. Он благотворно влияет на сердце, стимулирует очищение организма, содержит большое количество витаминов и незаменим в кулинарии. Об этом в интервью РИА Новости рассказал тренер-диетолог Павел Терехов.

По словам Терехова, в первую очередь укроп известен своей кулинарной составляющей.

Он содержит много витаминов, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества. Ни один стол не обходится без этого продукта: супы, пюре, салаты, маринады — список бесконечен, — напомнил диетолог.

Он также подчеркнул, что укроп способен помочь восполнить недостаток витаминов и микроэлементов, он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладает способностью расширять сосуды, укрепляет сосудистую стенку.

Кроме того, укроп стимулирует выведение желчи и обеспечивает послабление кишечника, отметил Павел Терехов.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала о том, что самым эффективным напитком для очищения организма и работы желудочно-кишечного тракта является питьевая вода. Он является единственным напитком, который может вывести токсичные вещества из организма. Она как растворитель выводит токсины, омолаживая организм. Главное употреблять воду правильно. Для этого надо пить не менее 1,5 литра воды в день с интервалом приёма в два часа. За один раз лучше выпивать не более 200 миллилитров. При этом температура воды должна быть комнатной. Тогда её потребление принесёт лишь пользу.