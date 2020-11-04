Россиянам назвали продукты, защищающие от заражения коронавирусом

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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, какие продукты полезны для профилактики заражения коронавирусом.

По его словам, в период пандемии укрепить иммунитет помогут печень трески и минтая.

Это суперфуд, употребление которого особенно полезно в нынешних условиях, — сообщил он, посоветовав отдавать предпочтение свежей рыбе и качественным консервам.

Зверев пояснил, что эти продукты содержат витамин D, который помогает иммунитету и способен защитить от COVID-19.

В свою очередь гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава РФ, академик РАН Евгений Шляхто отметил, что также данный витамин находится в яичном желтке и молочных продуктах. По его словам, при недостатке этого витамина коронавирус переносится тяжелее, передаёт «Российская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов сообщил, что помочь местному и общему иммунитету в холодное время года можно, повысив употребление жиров животного происхождения.