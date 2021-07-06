Россиян предупредили о паразитах, въедающихся в кожу в водоёмах

В тёплой грязной воде могут водиться паразиты-церкарии, которые при контакте с кожей человека въедаются в неё и селятся под ней. Как рассказала врач-паразитолог Елена Чернышева в беседе с телеканалом «Москва 24», они достаточно опасны и водятся обычно там, где вместе с людьми купаются всякие животные и птицы.

Церкарии — это личинки, которые разводятся в грязной и тёплой воде. Они внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые не проходят просто так, — сказала Чернышева.

По словам врача, если в водоёме разрешено купаться, то найти таких паразитов там довольно сложно. Но для россиян, как правило, табличка «купаться запрещено» не имеет значения и они лезут в грязную воду, не думая о последствиях.

Причём поймать церкарии можно, даже если просто помочить ноги в заражённой воде. Но если контакт всё же произошёл и человек заметил укусы, похожие на укусы насекомых, необходимо сразу идти к врачу.

Во-первых, эти места очень скоро зачешутся, а во-вторых, при множественных укусах может подняться температура. Поражённую зону можно обработать мазью для снятия зуда. А врачу уже будет принимать решение, выписывать ли антигистаминные препараты.

Хуже всего укусы переносят дети, но вообще тяжесть заболевания проявляется у каждого индивидуально.

Вода из-под крана может довести человека до критического состояния и летального исхода. Об этом ранее заявила врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская. Она напомнила, что проблема загрязнения воды является одной из самых распространённых в мире. В этой связи в результате плохой фильтрации и очистки воды человек может заболеть.