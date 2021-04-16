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Врач рассказал о смертельной опасности воды из-под крана

23:42, 16 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вода из-под крана может довести человека до критического состояния и летального исхода. Об этом заявила врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская.

В эфире Пятого канала специалист напомнила, что проблема загрязнения воды является одной из самых распространённых в мире. В этой связи в результате плохой фильтрации и очистки воды человек может заболеть. Существует две группы подобных заболеваний, первая из которых связана с микроорганизмами или паразитами, а вторая с высоким содержанием химикатов в жидкости.

Так, высокое содержание железа в воде способно вызвать сердечно-сосудистые заболевания, а большое количеством хлора ведёт к нарушениям в работе эндокринных органов и неврологическим болезням.

Ранее шеф-повар и специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный призвал россиян есть почки растений весной. По его словам, это уникальная возможность восполнить нехватку витаминов в организме. Особенно полезны молодые, ещё не раскрывшиеся почки. Об этом писал NEWS.ru.

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