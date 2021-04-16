Врач рассказал о смертельной опасности воды из-под крана

Вода из-под крана может довести человека до критического состояния и летального исхода. Об этом заявила врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская.
В эфире Пятого канала специалист
Так, высокое содержание железа в воде способно вызвать сердечно-сосудистые заболевания, а большое количеством хлора ведёт к нарушениям в работе эндокринных органов и неврологическим болезням.
Ранее шеф-повар и специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный призвал россиян есть почки растений весной. По его словам, это уникальная возможность восполнить нехватку витаминов в организме. Особенно полезны молодые, ещё не раскрывшиеся почки. Об этом писал NEWS.ru.