Россиянам посоветовали есть почки деревьев

https://static.news.ru/photo/044fe4c4-d443-11e9-ad2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Шеф-повар и специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный призвал россиян есть почки растений весной. По его словам, это уникальная возможность восполнить нехватку витаминов в организме. Особенно полезны молодые, ещё не раскрывшиеся почки.

В интервью радио Sputnik Колодяжный рассказал , что почки берёзы и тополя богаты витамином С и смолами. Их следует использовать в апреле, поскольку в мае они уже начинают горчить и из них появляются листья.

Чтобы приготовить блюдо их почек, их надо замочить в горячей воде на 15–20 минут, чтобы удрать горечь, а затем обжарить на сливочном масле и подавать с гречкой и белыми грибами. Также почки можно добавлять в выпекаемый хлеб или готовить из них весенние закуски.

Однако при поедании почек следует проявлять умеренность, поскольку большое количество продукта может принести вред, как и любые лекарственные растения. Кроме того, собирать почки нужно не в черте больших городов и подальше от автомобильных дорог.

Помимо почек деревьев Андрей Колодяжный рекомендует обратить внимание на цветы клевера, звездчатку среднюю и рогоз — дикий камыш.

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