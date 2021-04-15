Россиянам посоветовали есть почки деревьев

Шеф-повар и специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный призвал россиян есть почки растений весной. По его словам, это уникальная возможность восполнить нехватку витаминов в организме. Особенно полезны молодые, ещё не раскрывшиеся почки.
В интервью радио Sputnik Колодяжный
Чтобы приготовить блюдо их почек, их надо замочить в горячей воде на 15–20 минут, чтобы удрать горечь, а затем обжарить на сливочном масле и подавать с гречкой и белыми грибами. Также почки можно добавлять в выпекаемый хлеб или готовить из них весенние закуски.
Однако при поедании почек следует проявлять умеренность, поскольку большое количество продукта может принести вред, как и любые лекарственные растения. Кроме того, собирать почки нужно не в черте больших городов и подальше от автомобильных дорог.
Помимо почек деревьев Андрей Колодяжный рекомендует обратить внимание на цветы клевера, звездчатку среднюю и рогоз — дикий камыш.
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