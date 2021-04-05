Кардиолог рассказал, какая еда сохраняет сердце здоровым

https://static.news.ru/photo/0430f186-96c0-11eb-94f0-96000091f725_660.jpg Фото: gourmet-vision/imageBROKER.com/Global Look press

Здоровье сердца можно поддерживать с помощью грамотно составленного рациона. Об этом рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Правильное питание, полезное для поддержания нормального функционирования этого важнейшего органа, стало темой обсуждения в передаче доктора медицинских наук и телеведущей Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале.

Поддерживать сердечно-сосудистую систему в порядке поможет порция индейки, чечевицы, а также семена льна, петрушка и укроп. Можно добавить и стакан томатного сока без соли.

Мясо индейки, объяснил Гандельман, хорошо тем, что оно не относится к красному виду мяса. В нём содержится аргинин, который необходим для расширения сосудов, и мало холестерина. На порцию необходимо 125–140 граммов.

Чечевица же, напомнил кардиолог, это источник грубых волокон, которые способствуют выводу холестерина и шлаков из организма. Продукт также эффективен в предотвращении развития рака толстой кишки.

Семена льна благодаря ненасыщенным кислотам и веществу омега-3 помогают бороться с атеросклерозом и способствуют снижению уровня холестерина в крови. Их также рекомендуют употреблять в пищу все мировые кардиологические организации.

Томатный сок без соли содержит противовоспалительное вещество ликопин, которое уменьшает развитие атеросклероза, снижает артериальное давление и уровень холестерина, а ещё замедляет развитие бляшек, образовывающих тромбы.

В свою очередь сухая петрушка и укроп насыщают организм магнием. Помимо прочего, зелень способствует расширению кровеносных сосудов, снижению давления, а также предупреждает нарушение сердечного ритма, отметил гость Малышевой.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал о неожиданных последствиях пандемии коронавируса для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причём, по словам специалиста, воздействие ощутят на себя как переболевшие, так и те, кто избежал заражения.