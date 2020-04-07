Россия создала чипы для выявления коронавируса за 20 минут

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова анонсировала скорую презентацию разработанных в России чипов для экспресс-тестирования на коронавирус.

Скворцова уточнила, что чипы презентуют 10 апреля на производстве ФМБА в подмосковном городе Одинцово. Устройства используют принцип изометрической амплификации.

В отличие от обычный полимеразной цепной реакции не требуется в разной фазе разной температуры. <...> При одной и той же температуре — около 60 градусов — можно провести в ускоренном режиме амплификацию. Выявление вируса. Вот эта проба, она занимает не более 20 минут, — цитирует Скворцову РИА Новости.

Она уточнила, что для проведения тестов нужен всего лишь портативный аппарат и запас чипов, а не целая лаборатория.

Как писал NEWS.ru, Скворцова 7 апреля назвала благоприятным сценарий, по которому развивается эпидемия коронавируса в России. По её оценке, страна может пройти пик заболеваемости в течение двух недель.

Около 7,5 тысячи россиян уже заразились коронавирусом. Только за последние сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 1,15 тысячи человек.