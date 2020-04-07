Скворцова: эпидемия COVID-19 пошла по благоприятному для России сценарию

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России развивается по благоприятному сценарию, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Скворцова уточнила, что прирост заразившихся в РФ составляет 18-20% в сутки. По её словам, чувствительность российских тест-систем — одна из самых высоких в мире.

Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10-14 дней, затем процесс пойдёт в обратную сторону, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя ФМБА.

Как писал NEWS.ru, около 7,5 тысячи россиян заразились коронавирусом. Только за последние сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 1,15 тысячи человек.

28 апреля в России начались нерабочие дни, сопряжённые с требованиями властей оставаться дома. Они продлятся как минимум до конца апреля.