Россия находится на 105-м месте в мире по смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0aed0102-11e3-11eb-99d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия занимает 105-е место в мире по уровню смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, сегодня Россия находится на 43-м месте по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения и на 105-м месте по уровню летальности, — заявила Ежлова.

19 октября Ежлова выступила на конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы». Она представила доклад совместно с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, отмечает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Москве за сутки было выявлено 5376 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности, по данным на утро 19 октября, с начала пандемии, которая была объявлена в марте, число заразившихся в российской столице составило 367 629 человек.

В России число заболевших за сутки превысило 15 тысяч человек. 5328 ранее заразившихся вылечились, 179 человек скончались.