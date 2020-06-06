Российский медик назвала оптимальный возраст для родов

https://static.news.ru/photo/8ebcf210-a8bd-11ea-9bd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-гинеколог Юлиана Абаева посоветовала женщинам рожать в первый раз «в раннем репродуктивном возрасте».

К таковому она отнесла возраст до 35 лет, передаёт радиостанция «Говорит Москва». После этой отметки и до менопаузы наступает поздний репродуктивный возраст, отметила медик. До 35 лет, по словам Абаевой, у женщин наблюдается «хороший овариальный запас». Врач пояснила, что говорит о количестве фолликул в хранилищах яйцеклеток — яичниках.

Абаева также назвала идеальный интервал между родами — два года. Гинеколог добавила, что рождение ребёнка после 40 лет является рискованным предприятием, причём риски имеются как для здоровья матери, так и ребёнка.

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