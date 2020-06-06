Российский медик назвала оптимальный возраст для родов

Врач-гинеколог Юлиана Абаева посоветовала женщинам рожать в первый раз «в раннем репродуктивном возрасте».
К таковому она отнесла возраст до 35 лет,
Абаева также назвала идеальный интервал между родами — два года. Гинеколог добавила, что рождение ребёнка после 40 лет является рискованным предприятием, причём риски имеются как для здоровья матери, так и ребёнка.
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