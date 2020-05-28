Минздрав назвал наиболее характерные симптомы у беременных с COVID-19

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У беременных женщин, подхвативших коронавирус, чаще всего наблюдается лихорадка и кашель, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ.

Наиболее характерными симптомами у беременных являются лихорадка (87,5%) и кашель (53,8%). Кроме того, часто встречаются усталость (22,5%), диарея (8,8%), одышка (11,3%), боль в горле (7,5%) и миалгия (16,3%), — говорится в исследовании ведомства.

По данным Минздрава, также у беременных были зафиксированы такие осложнения, как выкидыш (2%), задержка роста плода (10%), дистресс плода (10,7%). У 21,3-39,0% наступили преждевременные роды.

Специалисты считают, что беременные, имеющие соматические заболевания и другие болезни (сахарный диабет, проблемы с сердцем и т. д.) входят в группу наиболее высокого риска развития тяжёлого течения вируса.

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция диагностирована в РФ у 2561 беременной женщины. По всем тестам диагноз подтверждён у 2035. В Москве инфицировано 816 беременных, об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава по акушерству и гинекологии Лейла Адамян.