https://static.news.ru/photo/42de4fcc-e420-11e9-8520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Роспотребнадзоре рекомендуют носить медицинские маски в людных местах для защиты от вирусной инфекции.

В преддверии сезонного подъёма заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями Роспотребнадзор напоминает о целесообразности использования одноразовой медицинской маски... — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Россиянам также напомнили, что вирусы гриппа передаются преимущественно воздушно-капельным путём.

Как ранее писал News.ru, поликлиники столицы проведут акции по профилактике заболеваний и их ранней диагностике. Горожанам предложат бесплатно проверить функцию лёгких, измерить артериальное и внутриглазное давление, определить уровень холестерина и глюкозы в крови.