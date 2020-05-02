Роспотребнадзор рассказал, когда коронавирус опасен для аллергиков

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Аллергия сама по себе не является фактором повышенного риска инфицирования и тяжёлого течения коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. Исключением, как подчеркнули в ведомстве, может стать только тяжёлая форма бронхиальной астмы и хроническая обструктивная болезнь лёгких.

В ведомстве также рассказали, как отличить сезонную аллергию от симптомов коронавируса. При аллергии у человека появляется насморк, першение в горле, покраснение глаз, а также слезотечение и зуд. При этом при сезонной аллергии нет повышения температуры, выраженной слабости, утомляемости, отсутствуют боли в мышцах, нет кашля и одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,2 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Эти пациенты находятся в группе риска и чаще заболевают коронавирусной инфекцией.

Ранее британские учёные открыли участок в геноме человека, влияющий на тяжесть COVID-19. Выводы исследователей и описание исследования опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv, писал NEWS.ru.

По последним данным, в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.