Роспотребнадзор объяснил, входят ли аллергики в группу риска по COVID-19

Столичные специалисты рассказали, насколько аллергия является фактором повышенного риска заболеть коронавирусом. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора на своём сайте.
Врачи заверили, что аллергия не будет дополнительным фактором риска, если у человека нет астмы и других хронических болезней лёгких.
Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение — тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь лёгких, — отмечается в сообщении.
Несмотря на то, что симптомы аллергии включают в себя насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд, от симптомов коронавирусной инфекции они отличаются отсутствием высокой температуры, выраженной слабости и утомляемости, боли в мышцах. При этом нет ни кашля, ни одышки, однако, только в том случае, если пациент не страдает бронхиальной астмой.
Людям с сезонной аллергией врачи рекомендуют не выходить из дома, установить в помещении увлажнитель воздуха и ежедневно убираться.
Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случаев COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1 222 человека умерли. в Москве 62658 заболевших, 6374 выздоровело, 695 пациентов не смогли справиться с опасным коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город уже не может расширять мощности медицинских коек под COVID-19, иначе клиник, оказывающих другие медуслуги не останется.
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