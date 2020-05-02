Роспотребнадзор объяснил, входят ли аллергики в группу риска по COVID-19

https://static.news.ru/photo/3fb1231c-8c5c-11ea-8231-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Столичные специалисты рассказали, насколько аллергия является фактором повышенного риска заболеть коронавирусом. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора на своём сайте.

Врачи заверили, что аллергия не будет дополнительным фактором риска, если у человека нет астмы и других хронических болезней лёгких.

Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение — тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь лёгких, — отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что симптомы аллергии включают в себя насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд, от симптомов коронавирусной инфекции они отличаются отсутствием высокой температуры, выраженной слабости и утомляемости, боли в мышцах. При этом нет ни кашля, ни одышки, однако, только в том случае, если пациент не страдает бронхиальной астмой.

Людям с сезонной аллергией врачи рекомендуют не выходить из дома, установить в помещении увлажнитель воздуха и ежедневно убираться.

Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случаев COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1 222 человека умерли. в Москве 62658 заболевших, 6374 выздоровело, 695 пациентов не смогли справиться с опасным коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город уже не может расширять мощности медицинских коек под COVID-19, иначе клиник, оказывающих другие медуслуги не останется.