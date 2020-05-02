Собянин: увеличивать число коек в Москве под коронавирус невозможно

https://static.news.ru/photo/ee6dcb42-8c59-11ea-89da-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Столица уже не может расширять мощности медицинских коек под COVID-19 уже нельзя, иначе клиник, оказывающих другие медуслуги не останется. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия 1» он отметил, что за месяц была сформирована "группировка где-то в 27-28 тысяч коечного фонда.

Это гигантский объем. Я думаю, что ни в одном городе мира такой мощности не было задействовано. Но дальше расширять мощность этой системы невозможно, потому что оставшиеся клиники продолжают оказывать другие медицинские услуги. За неделю количество занятых коек на 50% выросло по отношению к той неделе, — сообщил Собянин.

Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случаев COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1 222 человека умерли. в Москве 62658 заболевших, 6374 выздоровело, 695 пациентов не смогли справиться с опасным коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ряд российских лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции определяют только 30-40% точных результатов.