Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в России напряжённой

https://static.news.ru/photo/b8cbedfe-1a96-11eb-819c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом и сезонными заболеваниями в Российской Федерации к этому дню по-прежнему остаётся достаточно напряжённой. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остаётся по-прежнему достаточно напряжённой во всех регионах РФ. Это связано в том числе с активизацией сезонных респираторных вирусов, к которым относится и коронавирус, — приводит слова Пшеничной РИА Новости.

По словам специалиста, к развитию эпидемического процесса приводит множество факторов и один из самых значительных — климатический, ведь плохая погода снижает общую сопротивляемость организма к инфекциям. Другим фактором, влияющим на увеличение числа заболевших, в частности, является социальная ответственность.

Необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики: носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, по возможности оставаться дома, особенно людям, входящим в группы риска, — призвала Пшеничная.

За последние сутки, к 30 октября, число новых случаев коронавирусной инфекции вновь побило предыдущий рекорд и достигло 18 283. Всего в стране зарегистрировано 1 599 976 случаев COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за всё время время с начала пандемии в мире коронавирусом заразились 45 018 354 человека. Жертвами COVID стали 1 181 027 человек.

Странами с наибольшим числом заражённых в настоящий момент являются США (по последним данным, 9 212 767 случаев), Индия (8 088 851) и Бразилия (5 496 402). Кроме того, в пятёрку «лидеров» по этому показателю входят Россия и Франция. Далее следуют Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Как писал NEWS.ru, в Москве в течение ближайшего месяца начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих препаратом «Cпутник V» центра имени Гамалеи. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.