Вакцинация от COVID-19 в Москве начнётся в ближайший месяц

https://static.news.ru/photo/e6dece38-1a90-11eb-b4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в течение ближайшего месяца начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих препаратом «Cпутник V» центра имени Гамалеи. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По её словам, московские власти создают по всему городу сеть прививочных кабинетов для вакцинирования жителей города.

И как только вакцина поступит, я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнём её массовое применение для всех желающих москвичей, — заявила Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце года. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что препараты центра имени Гамалеи и «Вектора» отвечают всем требованиям и зарегистрированы Минздравом, кроме того, на подходе третья вакцина от COVID-19.

На 30 октября в России выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является антирекордом. Общее число заразившихся в России за время пандемии составляет 1 599 976. Темп прироста, отметили в оперштабе, составляет 1,2%. Рекордные показатели по числу новых заражённых фиксируются вторые сутки подряд.