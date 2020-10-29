В РФ впервые выявили более 18 тысяч новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/8d6c0928-1a87-11eb-9ec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших суток впервые выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 30 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Общее число заразившихся в России за время пандемии составляет 1 599 976. Темп прироста, отметили в оперштабе, составляет 1,2%. Рекордные показатели по числу новых заражённых фиксируются вторые сутки подряд.

По словам представителей оперштаба, в течение последних 24 часов из российских больниц выписали 14 519 человек после лечения от коронавируса. В общей сложности с болезнью справились 1 200 560 россиян.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране скончались 355 человек с COVID-19. Общее количество жертв пандемии достигло отметки в 27 656 граждан РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, за время пандемии в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились 45 018 354 человека. Об этом 30 октября сообщили представители Университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные из открытых источников, СМИ, а также от властей федерального и муниципального уровня.