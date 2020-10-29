Путин назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

https://static.news.ru/photo/47056e96-19df-11eb-a166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в конце года, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, испытания вакцин проходят без сбоев.

Глава государства выразил благодарность центру имени Гамалеи и «Вектору» за создание коронавирусных вакцин. Он напомнил, что препараты зарегистрированы Минздравом и отвечают всем требованиям.

Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае — и в случае со «Спутник V», и с векторской вакциной, — заявил Путин на пленарном заседании инвестфорума «Россия зовёт!».

Создание вакцин говорит о сохранении и развитии в России научных школ, созданных во времена СССР. Президент подчеркнул, что нужно порадоваться сохранению этих коллективов и их наработок. Он отметил, что на подходе третья вакцина от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, массовое вакцинирование от СOVID-19 может изменить ход пандемии. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов. По его мнению, пока нельзя утверждать, что третья волна коронавируса точно наступит весной 2021 года. У специалистов пока нет достаточных данных, но массовая вакцинация является самым эффективным способом профилактики.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отреагировал на сообщения о продаже туров в Россию для вакцинирования препаратом «Спутник V». Чиновник подчеркнул, что прививки от коронавируса будут полностью бесплатными даже для иностранцев, а вакцинация от коронавируса на коммерческих условиях будет невозможна. Кузнецов назвал сообщения о прививочных турах обычным мошенничеством.