В Минздраве рассказали, как массовая вакцинация может изменить ход пандемии

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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа способна изменить ход пандемии. Также с её помощью можно повлиять на риски третьей волны COVID-19. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

По его словам, пока нельзя говорить о наступлении третьей волны коронавируса весной 2021 года. Для подобных размышлений учёные пока имеют недостаточно данных. Как отметил эксперт, если сейчас начнётся массовая вакцинация, это может изменить ход эпидемии. Профессор подчеркнул, что вакцина — это самое эффективное средство профилактики.

И если это начнётся, конечно, мы вправе ожидать, что будет спад этой неблагоприятной эпидемической ситуации, нормализация. Также повлиять на текущие процессы могут и грамотно применяемые меры защиты, в том числе ношение масок, — цитирует главного инфекциониста ведомства РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Чуланов также пояснил, почему коронавирус оказывается опаснее гриппа и больше похож на «испанку». COVID-19 отличается высоким эпидемиологическим потенциалом и контагиозностью.

Между тем иной прогноз сделал врач-педиатр Евгений Тимаков. Он заявил, что случаи заболевания коронавирусом будут фиксироваться в ближайшие годы. В России снижение уровня заболеваемости случится только после Нового года, отметил он.