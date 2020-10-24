Инфекционист заявил, что коронавирус останется на ближайшие годы

https://static.news.ru/photo/e6a8ae1e-1673-11eb-ac5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что случаи заболевания коронавирусом будут фиксироваться в ближайшие годы.

В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется, — цитирует специалиста РИА Новости.

Прежде Тимаков отмечал, что в России снижение уровня заболеваемости случится только после Нового года, а в Москве ситуация стабилизируется через неделю-две.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в мире 465 322 человека заразились коронавирусом. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии, следует из данных ВОЗ. До этого наибольший прирост за сутки был зафиксирован 23 октября, когда заразились 429 411 человек. Всего в мире COVID-19 заболели 42 055 863 пациента.