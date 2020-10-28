Инфекционист Минздрава рассказал, почему COVID-19 не похож на грипп

https://static.news.ru/photo/e371c214-1987-11eb-935d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус не похож на вирус гриппа по своему эпидемиологическому потенциалу, который у COVID-19 намного выше, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

Профессор отметил, что первым признаком, который указывает на гораздо более высокий эпидемиологический потенциал коронавируса является индекс распространения, равный сейчас 4-5, сообщает РИА Новости.

Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа, — отметил главный инфекционист Минздрава.

К этому он также добавил более высокую контагиозность (заразность), из-за которой вирус быстро распространился и перешел в стадию пандемии. По словам Чуланова, больше всего по этим признакам коронавирус похож на испанку.

Как сообщал NEWS.ru, ранее врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что случаи заболевания коронавирусом будут фиксироваться в ближайшие годы. В России снижение уровня заболеваемости случится только после Нового года, отметил он.

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в российской столице примерно через неделю-полторы, сказал Тимаков 26 октября.