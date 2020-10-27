Минздрав: вакцинация в России на коммерческих условиях невозможна

https://static.news.ru/photo/4abaa2d4-18c9-11eb-94af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что вакцинация в России будет полностью бесплатной, коммерческая основа недопустима даже для иностранцев, пока не будут удовлетворены внутренние потребности.

Таким образом представитель Минздрава отреагировал на появившиеся ранее сообщения о продаже туристических туров в Россию для проведения вакцинации российской вакциной «Спутник V». Так, подобные сообщения стали появляться в Чехии, где один из предпринимателей заявил об организации такой поездки за 30 тыс. крон (около €1170) и дороже, передает ТАСС.

Это обычное мошенничество. Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна, — заявил Кузнецов.

Он добавил, что вакцинация уже идёт и она бесплатная для граждан России. Вакцинацию россиян он назвал приоритетом, а организация прививок на коммерческой основе для иностранцев возможна только после удовлетворения внутренних потребностей.

Как сообщал NEWS.ru, 27 октября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию вакцины против коронавируса «Спутник V».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перед этим перечислил «самые неприятные» побочные эффекты от вакцины «Спутник V».