В ВОЗ направили заявку на ускоренную регистрацию вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/53622f0c-185f-11eb-8fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию вакцины против коронавируса «Спутник V». Она была разработана центром имени Гамалеи при поддержке фонда.

[Это] позволит включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности. Выражаем признательность ВОЗ за активное сотрудничество и рассчитываем на успешное прохождение процесса, — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводит ТАСС.

Программа по преквалификации является программой ООН, которая координируется ВОЗ. Это единственная глобальная программа по обеспечению качества лекарственных средств.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Параллельно с этим этапом исследований россиян намерены вакцинировать на добровольной основе. Ряд высокопоставленных чиновников, включая Сергея Собянина, уже сделали прививку, писал NEWS.ru.