Собянину сделали прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2a5dbeea-ee94-11ea-8140-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеоконференции.

Я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошёл уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше, — цитирует ТАСС ответ Собянина на вопрос Путина, сделал ли он прививку от коронавируса.

Мэр Москвы уточнил, что практически не ощутил никаких изменений в организме после вакцинации, кроме небольшой головной боли и «какой-то тяжести полдня». Он добавил, что подобные симптомы у него присутствовали и после прививки от гриппа.

Собянин также сообщил, что решение о вакцинации он принял, чтобы придать тонус коллегам и самому быть уверенным, что «открылось окно возможностей в этой ситуации», и в России появилась хорошая отечественная вакцина. Иначе, по его словам, было бы сложно за неё агитировать.

Сегодня, по опросам, около половины россиян сомневаются в том, что нужно — не нужно вакцину делать, она вообще доработана или нет. Два месяца назад скептиков было чуть ли не 90%, — добавил Собянин.

Как писал NEWS.ru, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Он уточнил, что использовалась российская вакцина «Спутник V», с момента вакцинации прошло уже более двух недель, и он с уверенностью может сказать, что «ничего в организме не поменялось». Причиной вакцинации глава Минпромторга назвал нежелание выпасть из работы, так как ему приходится много ездить по регионам, посещать предприятия и общаться с людьми.

Первым о своей вакцинации от коронавируса сообщил 20 августа зампред российского правительства Марат Хуснуллин.