Роскачество рассказало, как обезопасить себя от паразитов в рыбе

https://static.news.ru/photo/fafad88e-ca55-11ea-9c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роскачестве напомнили, что рыба и раки из любого водоёма могут быть опасными, так как в них могут присутствовать паразиты, заметить которых крайне трудно. Во избежание заражения необходимо соблюдать правила обработки этих продуктов и не покупать их в местах незаконной торговли.

Об этом говорится в сообщении организации. Согласно ему, существуют паразиты, которых можно уничтожить только при определённой обработке.

Для тех, кто не в силах отказаться от копченой щуки или вяленого леща, важно помнить, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, — говорится в сообщении.

Среди наиболее опасных паразитарных заболеваний — анизакидоз. Оно вызывается личинками нематод, которые встречаются в 20 семействах промысловых рыб, среди которых — сельдь, треска, горбуша, скумбрия, тунец, сардина, камбала и другие. Анизакидоз поражает желудочно-кишечный тракт, зачастую развиваются язвы стенок желудка или тонкого кишечника.

Ещё одно паразитарное заболевание — описторхоз. Оно поражает печень и желчевыводящие пути. Заразиться им можно при употреблении в пищу рыбы семейства карповых, таких как язь, лещ, елец, линь, жерех, плотва, уклея, краснопёрка, гольян, подуст и другие.

Также Роскачество напомнило о дифиллоботриозе — заболевании, которое поражает желудочно-кишечный тракт и часто сопровождается анемией. Эти паразиты могут присутствовать в рыбе, которая обитает как в пресноводных водоёмах, так и в морских. В частности, заразиться можно при употреблении судака, щуки, налима, окуня, ерша, кеты, тихоокеанского лосося и горбуши.

Ещё одно опасное заболевание — парагонимоз. Оно является результатом попадания в организм человека лёгочного сосальщика. Этот паразит поражает легкие, мышцы, иногда головной мозг. Попадание сосальщика в человеческий организм может произойти при употреблении в пищу раков и крабов, которые не прошли достаточную термическую обработку.

Во избежание заражений Роскачество в своём сообщении призывает не покупать рыбу и раков в частных домах или с рук. Следует приобретать те продукты, которые были изготовлены на предприятиях с соблюдением санитарных правил. В организации подчеркнули, что паразиты могут присутствовать и в вяленой, копчёной, слабосоленой рыбе, приготовленной в домашних или кустарных условиях, передаёт РИА Новости.

Кроме того, эксперты напомнили о правилах, которые помогут обезопасить себя при приготовлении свежей рыбы или раков дома. Так, при их разделке необходимо использовать отдельную посуду и нож, перед употреблением продукт надо хорошо прожаривать, проваривать или просаливать. Следует не забывать, что домашние животные также могут заразиться паразитами от плохо приготовленной или сырой рыбы. В свою очередь от них паразиты могут попасть к человеку.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Медицинской школы Университета Индианы в США смогли установить, каким образом опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.