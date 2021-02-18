Роскачество призвало не вестись на лже-тесты на COVID-антитела

https://static.news.ru/photo/fa26ef16-727e-11eb-af30-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиян предупредили о мошеннических онлайн-магазинах, которые якобы специализируются на продаже тестов на антитела к COVID-19. Схема у аферистов простая: сделать видимость реального сайта с корзиной, формой оплаты и снимками товара, а после того как человек отдал деньги, ничего ему не доставлять.

В Роскачестве сообщили, что после списания с карты покупателя средств вернуть их уже нельзя. Среди настораживающих факторов ведомство назвало большие скидки и цену на 50% ниже, чем по рынку.

Также перед оплатой стоит найти в Сети отзывы на онлайн-магазин. Чтобы не попасться на удочку мошенников, Роскачество предлагает воспользоваться защищающим от мошенников антивирусом.

При покупках онлайн важно быть максимально внимательным и бдительным, несколько раз перепроверять ресурс, на котором собираетесь оформить заказ, особенно когда дело касается незнакомых сайтов, — цитирует руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова «Вечерняя Москва».

Ну и главный совет: покупать необходимые товары у проверенных продавцов, лучше — в аптеке.

Ранее NEWS.ru писал, что система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время первой и второй волны коронавируса. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что пандемия идёт на спад.