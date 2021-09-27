Российские врачи назвали сроки победы над диабетом

Учёные смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет. Такого мнения, согласно данным исследования профессионального сообщества «Врачи РФ», придерживается каждый третий российский эндокринолог. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Так, 29% российских эндокринологов полагают , что сахарный диабет будет побеждён уже через 10 лет. При этом 48% убеждены, что решить проблему диабета помогут не только разработки новых методов лечения, но и появление принципиально новых продуктов питания без сахара.

Ускоряют развитие заболевания, по мнению 83% респондентов, выпечка и сладости. Также 73% считают, что риск возникновения диабета повышают трансжиры (маргарин, кондитерский жир, фастфуд). 53% полагают, что первопричиной возникновения диабета является злоупотребление алкоголем.

Одним из самых эффективных методов борьбы с диабетом 78% участников опроса назвали низкоуглеводную диету. 58% считают залогом успеха отказ от алкоголя. Для 47% панацеей видится употребление продуктов без сахара. В целом же 68% врачей полагают, что исключение или замена сахара в пище поможет россиянам избежать диабета второго типа.

Ранее врач заявил, что получившее мировую популярность интервальное голодание не показало своей эффективности. По мнению эксперта, постоянная голодовка может привести к развитию гастрита и язве желудка. Оптимальное время между приёмами пищи должно составлять четыре часа.