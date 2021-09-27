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Российские врачи назвали сроки победы над диабетом

03:42, 28 сентября 2021
Российские врачи назвали сроки победы над диабетом Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press
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Учёные смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет. Такого мнения, согласно данным исследования профессионального сообщества «Врачи РФ», придерживается каждый третий российский эндокринолог. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Так, 29% российских эндокринологов полагают, что сахарный диабет будет побеждён уже через 10 лет. При этом 48% убеждены, что решить проблему диабета помогут не только разработки новых методов лечения, но и появление принципиально новых продуктов питания без сахара.

Ускоряют развитие заболевания, по мнению 83% респондентов, выпечка и сладости. Также 73% считают, что риск возникновения диабета повышают трансжиры (маргарин, кондитерский жир, фастфуд). 53% полагают, что первопричиной возникновения диабета является злоупотребление алкоголем.

Одним из самых эффективных методов борьбы с диабетом 78% участников опроса назвали низкоуглеводную диету. 58% считают залогом успеха отказ от алкоголя. Для 47% панацеей видится употребление продуктов без сахара. В целом же 68% врачей полагают, что исключение или замена сахара в пище поможет россиянам избежать диабета второго типа.

Ранее врач заявил, что получившее мировую популярность интервальное голодание не показало своей эффективности. По мнению эксперта, постоянная голодовка может привести к развитию гастрита и язве желудка. Оптимальное время между приёмами пищи должно составлять четыре часа.

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