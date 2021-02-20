16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

ВОЗ изучает данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа

20:57, 20 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8), они изучаются. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8, — цитирует ТАСС Яшаревича.

Он добавил, что если информация из России подтвердится, то это будет первый случай инфицирования людей H5N8. Яшаревич заявил, что ему сообщили, что у заболевших не было симптомов. Кроме того, нет информации о возможной передаче вируса от человека к человеку.

Отмечается, что организация обсуждает случившееся с властями страны, чтобы получить дополнительную информацию для оценки сложившейся ситуации для общественного здравоохранения.

Как писал NEWS.ru, в этот же день несколько человек в одном из южных регионов России заразились птичьим гриппом. Заболевание передалось семерым сотрудникам одной из птицефабрик. Все, кому был поставлен диагноз, чувствуют себя хорошо, отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео