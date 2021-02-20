ВОЗ изучает данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/d9f01180-73a7-11eb-a459-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8), они изучаются. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8, — цитирует ТАСС Яшаревича.

Он добавил, что если информация из России подтвердится, то это будет первый случай инфицирования людей H5N8. Яшаревич заявил, что ему сообщили, что у заболевших не было симптомов. Кроме того, нет информации о возможной передаче вируса от человека к человеку.

Отмечается, что организация обсуждает случившееся с властями страны, чтобы получить дополнительную информацию для оценки сложившейся ситуации для общественного здравоохранения.

Как писал NEWS.ru, в этот же день несколько человек в одном из южных регионов России заразились птичьим гриппом. Заболевание передалось семерым сотрудникам одной из птицефабрик. Все, кому был поставлен диагноз, чувствуют себя хорошо, отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.