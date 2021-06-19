Реаниматолог рассказал о первой помощи при солнечном ударе

https://static.news.ru/photo/04a0ebe6-d0e8-11eb-92aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При солнечном или тепловом ударе человека необходимо убрать в тень, обложить холодом шею, подмышки и пах в качестве первой помощи. Подойдут даже пельмени из морозилки, обёрнутые полотенцем. Пострадавшего можно укрыть мокрой тканью, постараться обеспечить приток свежего воздуха, если речь идёт о помещении, рассказал в беседе с NEWS.ru врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

По его словам, принципиальной разницы между двумя болезненными состояниями нет. В первом случае на роль отводится прямому воздействию солнечных лучей.

В идеале после нескольких минут пострадавшему станет лучше. Беспокоиться стоит, если есть нарушение сознания, дыхания, если у пострадавшего появляются другие симптомы. В целом, если ситуация кажется подозрительной — лучше перестраховаться и обратиться за помощью [к медикам], — отметил эксперт.

Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей центра европейской части РФ о надвигающейся жаре. Температура воздуха прогреется к выходным до 30 градусов. На неделе с 21 июня ожидается жара до +34 градусов по Цельсию.

Знойная погода не время для жирной жареной пищи, от неё лучше отказаться, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По её словам, в такие дни можно смело устраивать разгрузочные дни, а «очень классным» блюдом станет «правильный вариант окрошки».

Ранее сообщалось, что летний зной не повод отменять тренировки в зале или на открытом воздухе, считает многократная чемпионка России, Европы и мира по боди-фитнесу Нелли Цышкевич. В комментарии для NEWS.ru она рассказала, что в жару могут обостриться проблемы с сердечно-сосудистой системой.