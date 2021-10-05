Разработчики вакцины против COVID-19 «Спутник V» поменяют методы оценки препарата для того, чтобы его легче было зарегистрировать в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщила и. о. генерального директора ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России Валентина Косенко, передаёт РИА Новости.

Сегодня, когда идёт регистрация в Европейском агентстве [лекарственных средств] «Спутника V», то некоторые методы, которые ещё используются в РФ для оценки качества лекарственных препаратов, не принимаются в разных более развитых странах по фармацевтике и, в частности, в Европе. Так, разработчиками «Спутника V» сегодня ведётся работа по замене тех методов, которые ведутся на животных методами in vitro, — заявила она.

Отмечается, что «Спутник V» до сих пор не пoлучил разрешения Европейского агентства лекaрственных средств для использования на территории Евросоюзa. В отношении этой российской вaкцины позиция Еврокомиссии остаётся неизменной с начала работы системы кoвид-сертификатов ЕС в начале июля.

Источник в российских властных структурах назвал позицию ЕМА политически мотивированной, подчеркнув, что российская сторона предоставила все необходимые документы, а самой вакциной «Спутник V» привились несколько десятков миллионов человек во всём мире. По его мнению, это свидетельствует о её эффективности и безопасности.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст оценку вакцине «Спутник V», как только получит от России полный пакет документов по препарату. Министры здравоохранения на встрече «Большой двадцатки» (G20) назвали «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики инфекции.