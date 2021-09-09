ВОЗ даст оценку «Спутнику V», как только придёт полный пакет документов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает от России полный пакет документов по вакцине «Спутник V». Как только будет выполнено данное условие, организация даст препарату оценку. Об этом заявил в пятницу старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш. Его слова приводит ТАСС.

Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями РФ по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины «Спутник V», — сказал он.

Бенеш подчеркнул, что ВОЗ активно вовлечена в ряд оценочных миссий. Пакет документации позволит рассмотреть такие параметры, как качество, безопасность и эффективность, пояснил он.

В августе сообщалось, что ВОЗ рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса к середине сентября. Тогда специалисты начали анализировать «Спутник V» на предмет включения в портфель механизма COVAX.

Ранее сообщалось, что министры здравоохранения на встрече «Большой двадцатки» (G20) называли «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики инфекции.

«Спутник V» стал первой в мире вакциной от COVID-19, в настоящее время она одобрена в 60 странах с населением около 3 млрд человек.