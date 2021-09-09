В странах G20 «Спутник V» назвали лучшим препаратом профилактики COVID

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Людям старше 60 лет стоит отказаться от сладостей, красного мяса и мучных изделий. Как заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Народными Новостями», все эти продукты могут привести к проблемам со здоровьем и преждевременному старению.

Врач советует пожилым людям отказаться не только от сахара, но и от сахаросодержащих продуктов — варенья и мёда. Не стоит класть сахар в чай, не нужно есть конфеты и кондитерские...