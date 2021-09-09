В странах G20 «Спутник V» назвали лучшим препаратом профилактики COVID
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
11:29, 09 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Министры здравоохранения на встрече «большой давадцатки» (G20) называли российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики инфекции. Об этом рассказал 9 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов. Его слова приводит РИА Новости.
За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, «Спутник» — лучший препарат для профилактики, — отметил он.
Мурашко также добавил: свыше 1,2 тысячи медицинских изделий пришли на рынок за время пандемии коронавируса. Подобного результата за столь короткий промежуток времени ещё не было. В том числе появились и препараты, спасающие жизни, подчеркнул глава Минздрава.
Встреча министров здравоохранения Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, Южной Кореи, ЮАР, Японии и Европейского союза прошла накануне, 5 сентября.
До этого стало известно, что они единогласно приняли Римский пакт, согласно которому обязались обеспечить всеобщий доступ к медицинской помощи. Также соглашение включает расширение кампании по вакцинации от COVID-19 для развивающихся стран.