Разработчик «ЭпиВакКороны» не выявил случаев смерти из-за вакцины

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В центре «Вектор», разработавшем вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», не выявили случаев смерти из-за препарата. Об этом ТАСС сообщили специалисты центра.

Случаев смерти, связанных с введением вакцины «ЭпиВакКорона», не отмечено, — заявили в «Векторе».

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Препаратом сейчас разрешено прививать граждан старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что разная доля заболевших инфекцией после вакцинации «ЭпиВакКороной» в регионах России связана, в частности, с объёмами поставок препарата. Так в центре прокомментировали информацию о доле заболевших COVID-19 среди привившихся российскими вакцинами. По данным СМИ, в Курской области среди завершивших вакцинацию «ЭпиВакКороной» заболели 0,2%, а в Санкт-Петербурге — 6%.

Ранее инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» опубликовала открытое письмо президенту Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и центр «Вектор». Они просят провести независимую проверку препарата и опубликовать результаты III этапа его испытаний.