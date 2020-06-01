Ракова объяснила, как Москва избежала «итальянского сценария»

https://static.news.ru/photo/805c6688-a430-11ea-89fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что своевременное расширение коечного фонда столичных больниц позволило избежать развития эпидемии COVID-19 в Москве по «итальянскому сценарию».

По словам чиновницы, городскую систему здравоохранения перестроили за полтора месяца до пиковой госпитализации — двух тысяч пациентов в сутки. В худшие дни в итальянские больницы поступали 10–20 тысяч человек, отметила она.

За время развития пандемии в Москве было создано пять резервных госпиталей общей вместимостью около 10 тысяч коек, 600 из которых — реанимационные. Слава богу, они не понадобились, — цитирует Ракову РИА Новости.