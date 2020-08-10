Уролог назвал пять болезней, которые делают из мужчин «скорострелов»

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Главная проблема «скорострелов», как неделикатно называют среди мужчин людей с преждевременным семяизвержением, в том, что они редко обращаются за помощью к специалистам. Это связано со стеснением, страхами или непониманием серьёзности проблемы, рассказал уролог-андролог Гусейин Садыков.

Он отметил, что болезнь делится на первичную и вторичную форму. В первом случае проблемы проявляются в самом начале половой жизни. В её основе часто лежат неврологические расстройства. Ещё одной причиной является короткая уздечка, что решается с помощью обычной операции. Примерно в 13% случаев через три-шесть месяцев после хирургического вмешательства длительность полового акта увеличивается.

При вторичной форме речь идёт о последствиях перенесённых заболеваний. У таких пациентов продолжительность полового акта изначально была нормальной, а потом стала сокращаться.

Частой причиной вторичного преждевременного семяизвержения становятся такие патологии, как эректильная дисфункция, хронический простатит, болезнь Паркинсона, сахарный диабет, гипертиреоз. Нередко вторичное преждевременное семяизвержение является осложнением соматического заболевания, — цитирует Садыкова «Ридус».

Уролог отметил, что после единичной неудачи обращаться к врачу не стоит. Необходимо учитывать частоту преждевременного семяизвержения, а также само отношение пациента к проблеме.

По словам медика, одним достаточно двух-трёх минут для удовлетворения, другим необходимо больше времени для получения оргазма. Определяющим здесь может являться то, насколько такая ситуация устраивает партнёра. Если пара испытывает совместное удовольствие и обоим достаточно имеющегося времени, необходимости в лечении нет.

При этом в ряде случаев проблему может решить не уролог, а психолог. Лечение может предполагать психотерапию, а также медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство. Выбор оптимального метода основан на причинах, которые лежат в основе отклонения.

Ранее NEWS.ru писал, что американские исследователи из Мичиганского университета пришли к выводу, что оргазм не является признаком хорошего секса, как это принято считать.