Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Президент России Владимир Путин обязательно пройдёт ревакцинацию от коронавируса, однако решение об этом он примет исходя из уровня антител и после того, как посоветуется со специалистами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Я не сомневаюсь в этом. Думаю, что с учётом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение, — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент недавно говорил о высоком уровне антител у него.

Ранее Путин рассказал, как перенёс вакцину от коронавируса. По словам российского лидера, после второй прививки у него наблюдалось незначительное повышение температуры. Как пояснил президент, среди побочных эффектов у него была только повышенная температура до 37,2, которая появилась через 12 часов после вакцинации.

Первый компонент вакцины Владимир Путин получил 23 марта. О намерении вакцинироваться он сообщил 22 марта во время совещания по вакцинации населения. Мероприятие было непубличным. Вторую прививку российский лидер сделал 14 апреля. Уже 10 мая глава государства сообщил, что у него появились хорошие показатели по антителам к коронавирусу. По его словам, коэффициент позитивности у него был равен 15.