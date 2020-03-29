https://static.news.ru/photo/ec46d7fe-71ca-11ea-9707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число тяжелобольных среди заражённых вирусом COVID-19 в России недостаточно велико, чтобы сделать выводы о распределении пациентов по возрастам, заявил врач-пульмонолог, заведующий отделением Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщил, что 40% подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) — пациенты моложе 40 лет. Доля тяжелобольных среди молодых составила 15% к 29 марта.

Статистика делается на больших группах пациентов. Если это десять человек и из них, положим, шесть моложе 40 лет, то это не статистически достоверно, это абсолютно случайная выборка, — цитирует Пальмана РИА Новости.

По мнению Пальмана, увеличения количества заражённых в России связано с эвакуацией туристов из других стран. Он добавил, что среди вернувшихся много молодых людей.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 1,5 тысячи человек, увеличившись на 270 за минувшие сутки.