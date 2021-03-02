Пульмонолог Минздрава назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/9a3c98a4-40a1-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

В России пандемия коронавируса может завершиться в середине 2021 года. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.

В интервью телеканалу «Москва-24» Малявин сказал , что, по его мнению, к середине текущего года россияне забудут о пандемии.

Эксперт полагает, что к этому времени у граждан выработается коллективный иммунитет к коронавирусу. Кроме того, окончанию пандемии будет способствовать большое число переболевших COVID-19.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предположил, что отменять многие коронавирусные ограничения в России можно будет уже в апреле-мае текущего года.

В свою очередь, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова предположила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения может сформироваться в России к августу 2021 года. Это произойдёт при условии, что вакцинация будет идти такими же темпами, что и сейчас. Подобный уровень иммунитета позволит полностью снять ограничения из-за пандемии COVID-19. Об этом писал NEWS.ru.